Sabe quais as marcas que mais operações de recolha por defeitos fizeram em janeiro?

By José Manuel Costa on 7 Fevereiro, 2020

Nos primeiros trinta e um dias de janeiro foram feitas 30 ações de recolha de veículos devido a defeitos vindos da produção.

Segundo dados do sistema EU Rapex, o mês de janeiro viu 41 modelos de 17 marcas serem chamados à oficina para reparações. A Mercedes foi a campeã com cinco ações de recolha, seguida da BMW e da Ford com quatro. A Fiat fez três ações de recolha de veículos defeituosos. Com uma ação de “recall” encontramos a Audi, Bentley, Citroen, Hyundai, Jeep, Kia, Land Rover, Lotus, Nissan, Opel/Vauxhall e Peugeot.

As principais causas foram defeitos na direção (Citroen, Ford, Jeep, Land Rover, Opel/Vauxhall e Peugeot), risco de incêndio (Audi, Bentley, Fiat, Lotus), problemas com os airbags (Mercedes, Nissan e Toyota), dificuldades com os bancos (BMW e Mercedes).

Contas feitas a 2019, 42 construtores fizeram um total de 380 ações de recolha para 299 modelos diferentes, tudo contabilizado no sistema “Rapex Rapid Alert System”. A esmagadora maioria foram ações voluntárias dos construtores para repararem falhas por eles detetadas. Ou seja, marcas que admitiram os erros e prontificaram-se a repará-los sem custos para o utilizador e de forma a manter a integridade do veículo. Infelizmente, há construtores que não afinam por este diapasão.

