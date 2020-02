Salão de Genebra 2020: a antevisão (atualização)

By José Manuel Costa on 11 Fevereiro, 2020

Falta pouco mais de um mês para a realização do mais importante certame mundial para a indústria automóvel e o maior europeu, onde vão estar muitas novidades.

O primeiro salão de topo do ano 2020 será palco para grandes novidades de alguns dos maiores construtores mundiais. A mudança de paradigma começa a tomar forma e há muitas novidades que vão ser lançadas neste ano de 2020. Por isso mesmo, o primeiro grande salão de 2020, Genebra, será a não perder! Olhando para aquilo que foram as promessas feitas ao longo dos últimos doze meses, o certame helvético verá uma forte bipolarização entre modelos elétricos e convencionais.

Num olhar rápido, teremos o novo 500 totalmente elétrico, a Land Rover mostrará a sua gama híbrida e o novo Corvette de motor central será revelado na Europa. Audi e Seat vão lançar novos modelos com motores a gasolina e diesel, para lá dos híbridos e veremos, certamente, muita novidade em termos de hibridização diesel. A Honda vai atualizar o Civic Type R, a Lamborghini não vai estar presente o mesmo sucedendo com a PSA e a Jaguar Land Rover. Mas podermos ver em Genebra os novos Golf GTI e o novo Classe E da Mercedes.

Mas haverá algumas novidades, pois a organização terá uma pista de ensaios interior com 456 metros de perímetro, permitindo o teste a 48 modelos diferentes com motorização elétrica, hidrogénio e híbridos nessa pista instalada no “Hall 7”. O circuito tem curvas de apoio, curvas fechadas e uma longa reta da meta. A pista tem um “lounge” com espaço para 300 convidados. Confira aqui as principais novidades que já conhecemos.

Always

A marca chinesa Always fará a sua estreia europeia com o SUV elétrico U5, um modelo com tamanho semelhante a um VW Tiguan e terá uma autonomia de 500 quilómetros (NEDC). O carro será vendido “online” e apenas na forma de “leasing” que, na Europa, será inferior a 400 euros por mês a partir de 2021. O maior U7 e o protºotipo U6 também devem estar em Genebra.

Audi

A vedeta será o novo A3 que segue as pisadas do Golf no que toca á plataforma, digitalização e modernização em termos de conectividade. Usará motores térmicos a gasolina e diesel e híbridos Plug In. O carro terá variante de 5 portas, sedan de quatro portas (2021) e nada mais, já que o duas portas e o cabriolet não vão ter seguidores. O A3 não terá modelo elétrico, já que haverá uma variante e-tron semelhante, mas terá um S3 e um RS3, com este a poder ser a gasóleo.

BAC

A Briggs Automotive Company está a preparar o sucessor do Mono e apresentá-lo-á em Genebra. Nada se sabe sobre o novo modelo que terá a companhia do Mono One, uma versão de despedida do Mono e que terá uma produção de apenas 3 exemplares. A carroçaria exibe a fibra de carbono, mas será mecanicamente igual.

Chevrolet

A passagem do motor V8 de central dianteiro para central traseiro, é a grande diferença no Corvette C8. O bloco V8 tem 6,2 litros e o carro apresenta-se pela primeira vez no Velho Continente, tendo como etiqueta de preço um valor entre 80 e 100 mil euros, valores que o vão transformar, imediatamente, num sucesso.

Ferrari

Não é seguro que a Ferrari esteja em Genebra, mas se fizer a deslocação até ao Palexpo, irá mostrar o Roma. Não deverá haver mais nenhuma novidade, embora não esteja fora de possibilidade a casa de Maranello oferecer uma visão do que será o novo SUV.

Fiat

O 500 já teve uma opção elétrica nos EUA que, recordamos, Sergio Marchionne, na época CEO da Fiat, pedia que não comprassem pois perdia rios de dinheiro em cada carro vendido. Hoje as coisas são diferentes e o revivalista 500 vai receber uma variante exclusivamente elétrica. O carro continuará muito semelhante ao de sempre, até porque a fórmula parece resistir de forma poderosa á erosão do tempo. Apesar disso, o novo 500 terá uma nova plataforma e poderá ficar como o topo de gama da Fiat. Versões Abarth estão no caderno de encargos.

Honda

O Civic Type R vai conhecer renovação, depois da Honda já ter feito o mesmo ao Civic “normal”. A versão mais desportiva, elogiada por todos no que toca à mecânica e ao comportamento, receberá alterações estéticas – mas não pensem que o carro deixe de ter o aspeto “tuning” – com o motor a manter-se. A grande diferença será no interior, com mais qualidade, digitalização e tecnologia, A Honda poderá arriscar lançar um Type R mais radical à imagem do que a Renault fez com o Megane RS Trophy R.

Hyundai

A nova geração do i20 estará em Genebra, tal coo o renovado i10. Não há muitos dados sobre o carro pelo que teremos de esperar mais umas semanas para conhecer mais detalhes do novo i20.

Jaguar

A gama XF vai receber atualização à imagem do que sucedeu com o XE e o F-Type. As alterações serão muito semelhantes às feitas naqueles modelos, com faróis mais estreitos e um interior reconfigurado. O F-Pace também conhecerá atualização.

Kia

O novo Sorento será apresentado em Genebra, conforme o AUTOMAIS já tinha revelado quando mostrou as fotos do modelo sem camuflagem. O carro terá forte inspiração do Telluride vendido nos EUA e terá uma nova plataforma.

Land Rover

Se o Range Rover já tem modelo híbrido, a hibridização vai se estender a toda a gama, desde o Evoque até ao Velar passando pelo Discovery Sport. O Evoque e o Discovery Sport utilizarão o bloco 1,5 litros a gasolina com ajuda elétrica e potência de 200 CV do motor térmico e 110 CV do propulsor elétrico. Sendo Plug In, este híbrido tem uma autonomia de 64 km.

Maserati

Finalmente, após 10 anos, o GranTurismo da Maserati acaba de sair de produção, deixando a gama da marca do Tridente com apenas dois carros, o Ghibli e o SUV Levante. Genebra será o palco para mostrar o novo desportivo que receberá o nome Alfieri. Os protótipos têm ostentado a carroçaria do Alfa Romeo 4C, mas o Alfieri não terá nada a ver com o carro da casa do Biscione, com um chassis e motor novos e desenvolvidos pela própria Maserati. O Alfieri será um carro de dois lugares com motor central e que terá uma versão elétrica com três motores e arquitetura de 800 volts.

Mercedes AMG

A versão coupé do GT 4 portas deverá surgir em Genebra, com a nova motorização hibrida do motor V8 4.0 litros com mais de 800 CV. O AMG GT 73 será o AMG mais potente dos que estão à venda no mercado. Terá função “Plug In” e uma autonomia de 50 km em modo elétrico. A Mercedes irá apresentar as versões híbridas “Plug In” do CLA e do GLA. A renovação do Classe E também estará em destaque em Genebra. A gama continuará a oferecer a versão mais fora de estrada All Terrain.

Porsche

As variantes de topo GTS do 718 Boxster e Cayman vão estar em Genebra, mesmo já rendo sido reveladas como o AUTOMAIS já lhe mostrou. A grande vedeta será o 911 Turbo, com o motor 3.8 litros com um par de turbos, recebendo o carro varias melhorias em termos de suspensão para melhorar o comportamento.

Seat

O novo Leon terá revelação pública será em Genebra. O estilo é influenciado pelo Tarraco. Ou seja, tem faróis full LED, barra luminosa a unir os farolins traseiros, nova grelha dianteira e digitalização e tecnologia de ponta. Diz a Seat que o novo Leon será um dos maiores passos em frente na evolução do modelo, sendo que tecnologicamente é o mais avançado de sempre.

Skoda

A casa checa irá revelar a versão mais desportiva do Octavia nas versões berlina e carrinha, juntamente com versões híbridas Plug In que tem por base o motor 1.4 litros tubo e um motor elétrico, debitando próximo de 250 CV.

Toyota

O novo Yaris fará a sua apresentação pública em Genebra. Terá uma nova plataforma, novo estilo e mecânicas novas, com destaque para o tricilindrico híbrido. O carro será mais dinâmico e apesar de ser mais pequeno, terá maior habitabilidade. O AUTOMAIS já cumpriu o primeiro ensaio ao modelo.

Volkswagen

A oitava geração do Golf conhecerá a versão GTI em Genebra com bloco 2.0 litros a debitar 245 CV, com aceleração 0-100 km/h em menos de 6 segundos com 250 km/h de velocidade máxima.

