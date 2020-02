Salão de Genebra cancelado!

By José Manuel Costa on 28 Fevereiro, 2020

O Governo suíço decidiu proibir eventos que juntem mais de um milhar de pessoas e por via disso, o certame foi cancelado.

“Infelizmente anunciamos o cancelamento do Salão de Genebra 2020, devido a força maior” disse um porta voz da organização. Este motivo de força maior é a decisão do Governo suíço de proibir eventos que juntem mais de mil pessoas. A organização já disse, também, que se trata de um cancelamento e não de um adiamento, pelo que o Salão de Genebra 2020 não será realizado em outra data.

O mesmo porta voz disse que “não é possível adiar, é demasiado grande para isso ser possível.” Esta decisão surge após o min istro suíço da saúde, Alain Berset anunciar, com efeitos imediatos e por causa do Coronavírus, proibir qualquer evento que envolva mais de um milhar de pessoas.

Segundo comunicado do ministério, “olhando à atual situação e pelo alastrar do Coronavírus, o Concelho Federal catalogou a situação, na Suiça, como especial em termos de epidemia. Por isso” continua o comunicado, “eventos de grandes dimensões com mais de mil pessoas estão proibidos, com efeito imediato pelo menos até ao dia 15 de março.”

O Coronavírus é já uma ameaça de peso para a indústria automóvel, com custos assinaláveis de dias perdidos de produção, falhas de fornecimento de peças e, agora, com o cancelamento do certame helvético. As marcas presentes já começaram a repatriar o seu pessoal que estava pronto para a abertura de portas na próxima semana. Fazendo fronteira com o nordeste de Itália, onde existe uma bolsa de Coronavírus, a Suiça quer evitar que o número de infetados no país continua a aumentar. Por isso, além de cancelar eventos, há zonas do país que estão de quarentena.

