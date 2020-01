Seat fechou 2019 no sétimo lugar do ranking de vendas em Portugal

By José Manuel Costa on 9 Janeiro, 2020

Nos últimos 12 meses, a Seat registou um aumento de 18%nas vendas de automóveis ligeiros, subindo ao 7ºlugarno ranking das marcas mais vendidas no país, quando tinha sido 11º em 2018.

Contas feitas ao acumuladoentre janeiro e dezembro, a marca espanhola apresentou um total de 11.302viaturas em Portugal, quando em 2018, vendeu 9.607 veículos. Isso corresponde a uma quota de mercado de 5,05%, 4.2% em 2018.

A Seat foi a marca que em 2019 registou maior crescimento entre as marcas do Top 10 do mercado nacional. Lembramos que o mercado caiu 2% em 2019.

Desde 2017, a Seat alcançou um crescimento de 37%, subiu no ranking de venda, entrando no Top 10, chegando em 2019 ao 7ªlugar. A quota de mercado subiu de 3.7% (2017) para os 5.05% de 2019.

De acordo com João Borrego, diretor de vendas da Seat Portugal, “o crescimento da marca tem vindo a ser consolidado de forma positiva, em contraciclo com o ambiente económico verificado. A Seat continua a ganhar quota e mercado, graças à sua ofensiva de produto, em especial à gama SUV, e também graças à performance da sua Rede.”

