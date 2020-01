Seat foi eleita empresa do ano na CES 2020

By José Manuel Costa on 16 Janeiro, 2020

A casa espanhola voltou a receber um prémio dos editores da AutoBild e da Computer Bild, depois de em 2019 lhe ter outorgado a vitória na categoria Pioneer, agota a Seat recebeu oConnected Car Award e, também, o prémio de Empresa do Ano de 2019 no Consumer Electronics Show (CES) 2020.

O prémio, que reconhece os projetos de sustentabilidade e mobilidade urbana da Seat, foi entregue por Stephan Fritz, diretor geral do Auto Bild Group, a Sebastian Grams, CIO da Seat e a Paqui Lizana, responsável de produtos e serviços digitais da Seat.

Sobre os prémios, o vice-presidente de produção e logística da Seat, Christian Vollmer, afirmou que “o nosso compromisso com a mobilidade sustentável começa em casa, e é por isso que dedicamos todos os nossos esforços para tornar a nossa sede em Martorell uma fábrica 100% inteligente. Fizemos testes com drones para o fornecimento de peças e componentes, temos um serviço de bus-on-demand e bicicletas compartilhadas para reduzir a nossa pegada de carbono e contribuir para a sustentabilidade e a eficiência das nossas instalações”.

A Seat está focada na mobilidade individual num futuro contexto urbano e disponibiliza-a gratuitamente aos seus funcionários em Martorell. Mais precisamente, os funcionários da Seat que trabalham na fábrica podem, por exemplo, alugar bicicletas para percorrer distâncias curtas dentro das instalações. Para isso, a casa espanhola colabora com o serviço de partilha de bicicletas Mobike, que oferece 100 bicicletas de aluguer. Mais de 2 mil pessoas já usaram este serviço para fazer mais de 4.700 deslocações.

Para trajetos mais longos dentro das instalações, os funcionários contam com um serviço de “bus-on-demand” disponível através da app ByBus. Para isso, estão disponíveis vários Seat Alhambra. Basta que os utilizadores façam o seu pedido com 10 minutos de antecedência, indicando a sua localização, destino e o número de passageiros. De seguida, um motorista recolhe-os na paragem mais próxima e leva-os ao seu destino. Mais de 3 mil pessoas usaram o serviço nas primeiras semanas após o seu lançamento.

A fábrica de Martorell foi a primeira fábrica de produção espanhola em que foram realizados testes de entrega de peças de veículos por drone. Durante os testes piloto, os drones percorreram uma distância de cerca de dois quilómetros, desde o fornecedor até à fábrica, em apenas 15 minutos, o que normalmente levaria cerca de 90 minutos em camião. Esta ligação, mais rápida e orientada para a procura, aumenta a eficiência, a flexibilidade e a sustentabilidade, pois os drones não emitem CO2 e a energia renovável é usada para carregar as baterias.

Além de tudo isto, a Seat está a trabalhar em soluções de mobilidade para as áreas metropolitanas e tem um acordo com a IBM para impulsionar este projeto. Com base na inteligência artificial (IA) da IBM, chamada Watson, a Seat está a desenvolver uma aplicação móvel de informação de tráfego, o “Mobility Advisor”. Esta aplicação permitirá aos usuários escolher a melhor opção de transporte, seja de automóvel, moto, bicicleta ou transporte público.

