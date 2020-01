Seat Leon 2020 é lançado amanhã às 18 horas e pode seguir tudo aqui no AUTOMAIS

By José Manuel Costa on 27 Janeiro, 2020

Já lhe contámos tudo o que sabíamos do novo Seat Leon, amanhã será feita a apresentação do modelo para a qual o AUTOMAIS não foi convidado, mas podemos mostrar-lhe tudo no link abaixo.

O novo Seat Leon será apresentado amanhã, dia 28 de janeiro, nas instalações da Seat em Martorell, sendo transmitida em direto a partir das 18 horas. Para assistir basta carregar no link abaixo.

Apresentação SEAT LEON 2020





