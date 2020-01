Seat mostra a traseira do novo Leon que será revelado dia 28 de janeiro

By José Manuel Costa on 14 Janeiro, 2020

Faltam exatamente duas semanas para a Seat revelar, a alguns jornalistas, o novo Leon.

Será no dia 28 que a marca espanhola vai revelar a alguns jornalistas o novo modelo, deixando a Seat uma foto da traseira, onde se vislumbra o nome do carro com nova fonte manuscrita, farolins traseiros semelhantes ao Tarraco e com a barra luminiosa a unir os dois elementos.

O brilhante designer da Seat, Alejandro Mesonero-Romanos, descreve o novo Leon como “tendo sido desenhado pela nossa equipa com coragem, simplicidade e executado com determinação e qualidade. Simplicidade porque na Seat acreditamos que a maioria das coisas devem ser ditas em poucas linhas. Determinação porque há alguns atributos que tornam os nossos carros reconhecidos num primeiro olhar.”

O Leon terá a mesma base do Golf e do Octavia e manterá motores a gasolina e diesel, sendo certo que o carro terá uma versão híbrida para a variante Cupra. Será a mesma solução que serás usada no Golf GTI e no Octavia RS. Combina o bloco 1.4 litros turbo a gasolina com um motor elétrico, debitando um total de 245 CV.

A Cupra terá uma versão ainda mais poderosa que será uma espécie de clone do Golf R, debitando mais de 300 CV, com tração integral e uma aceleração 0-100 km/h em menos de 5 segundos.

