Seat mostra um bocadinho do novo Leon a revelar em janeiro de 2020

By José Manuel Costa on 18 Dezembro, 2019





Não é mais que a foto do farol dianteiro e um vídeo que mostra de forma muito rápida mais um par de pormenores, mas o Seat Leon 2020 está a caminho e chega em janeiro.

A quarta geração do modelo será revelado no dia 28 de janeiro, aquela que a Seat diz ser o maior passo em frente na história do modelo, com significativas melhoras na tecnologia a bordo e novas variantes de motorizações eletrificadas.

The all-new SEAT Leon will be unveiled on the 28th January 2020. Here's a sneak peek of it before then! pic.twitter.com/KiGZvN7fMd December 18, 2019

O estilo será mais uma evolução que uma revolução, embora volte a afastar-se do estilo feito de arestas em favor de algo mais suave. A traseira deverá ficar semelhante, mas receberá a faixa luminosa a toda a largura da traseira, ligando os farolins.

O interior, sim, será muito diferente e pela imagem terá dois ecrãs de generosas dimensões num arranjo muito semelhante ao do novo Golf. E diz Luca de Meo, CEO da Seat, que “temos estado a trabalhar no sistema há dois anos e acredito que teremos um dos melhores sistemas de info entretenimento do mercado que será estreado no Leon.”

O novo Leon receberá novas mecânicas híbridas e o primeiro híbrido Plug In da Seat. O Leon será o inicio da eletrificação da Seat, que se prolongará com a chegada do El-Born que será lançado ainda em 2020. A plataforma será, naturalmente, a MQB do grupo VW com as mesmas alterações feitas para o novo VW Golf. O Leon será oferecido com versões de cinco portas, carrinha e crossover. A gama de motores começa no 1.0 TSI a gasolina e não deixará de ter motores diesel, mas haverá novidades em termos de híbridos suaves com tecnologia de 48 volts para o bloco 1.5 TSI igual ao do Golf. O híbrido Plug In terá uma autonomia de 50 km.

