Seat Tarraco recebe reforço de equipamento com a versão FR

By José Manuel Costa on 13 Fevereiro, 2020









O Tarraco, o SUV de sete lugares da Seat, recebe as versões FR e FR Sport, com elementos de estilo inspirados na Cupra, a marca de luxo e desportiva da Seat.

Com o equipamento FR, o Tarraco recebe jantes de 19 polegadas, dupla saída de escape, um “spoiler” traseiro, revestimentos negros e para choques redesenhados. No interior, os bancos são novos e mais desportivos, que são aquecidos, como o banco traseiro, de série. Os sensores de estacionamento à frente são oferecidos de série, também. Quanto ao pacote FR Sport, oferece jantes de 20 polegadas, bancos em pele, câmara de visão traseira e para brisas aquecido, entre outras coisas.

Os Tarraco FR e FR Sport podem ser equipados com escolha de três motores: 1.5 litros ou 2.0 litros a gasolina e 2.0 litros turbodiesel. O carro pode ter tração dianteira ou integral, caixa manual ou DSG de seis ou oito velocidades. Esta é outra novidade, pois os Tarraco com tração dianteira não podiam ter caixa manual. Agora já podem! Lembrar que o SUV da Seat vendeu 29.615 unidades em toda a Europa em 2019. O Skoda Kodiaq vendeu 88.516 unidades.

