Subaru quer que 40% das vendas em 2030 sejam de modelos eletrificados

By José Manuel Costa on 21 Janeiro, 2020

A casa japonesa está atrasada no que toca á mobilidade elétrica, mas tem planos para recuperar desse atraso e em 2030 ter 40% das vendas de modelos elétricos.

Para isso, a Subaru tem como objetivo, na primeira metade de 2030, eletrificar toda a sua linha de modelos internacionais. Na mesma ocasião em que anunciou esta intenção, a Subaru divulgou, também, o primeiro protótipo de um “crossover” totalmente elétrico que está a ser desenvolvido com a Toyota e que estará à venda em 2025.

A marca alcançará as metas de eletrificação com a ajuda de vários modelos híbridos que terão como base o sistema da Toyota. Estes objetivos fazem parte de metas mais amplas para reduzir a sua pegada de carbono, melhorando a segurança dos modelos da Subaru. Esta mudança de rumo surge numa altura em que a Subaru está a preparar alterações no sistema de tração integral para a adaptar à próxima geração de modelos da casa japonesa, cobrindo motorizações elétricas, híbridas e até à mobilidade autónoma.

Ou seja, o CEO da Subaru, Tomomi Nakamura, terá uma tarefa muito complicada. “Nesta era de mudança única no século, queremos explicar naquilo em que a Subaru se quer tornar e que tipos de tecnologia estamos a trabalhar. Como um pequeno construtor, precisamos de pensar como melhorar a singularidade da Subaru para que os consumidores dos outros.”

A Subaru já tinha anunciado que em 2050 reduzirá as emissões média de CO2 nos novos modelos em 90%, comparando com os níveis de 2010. E até 2031, reduzirá as emissões diretas de CO2 das suas fábricas em 30% face aos níveis de 2017. Também na área da segurança, a casa japonesa está empenhada em eliminar as mortes entre os ocupantes de veículos da Subaru até 2030, melhorando a capacidade de resposta e a estabilidade dos carros que produz e atualizar o sistema de assistência ao condutor, da Subaru, o Eyesight.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI