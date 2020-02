Tesla forçada a recolher 15 mil Model X devido a defeito na direção

By José Manuel Costa on 17 Fevereiro, 2020

Devido a uma ordem da NHTSA (National Highway Safety Administration and Transport), a tesla vai recolher 15 mil unidades do Model X nos EUA e no Canadá.

Segundo o relatório da NHTSA do Canadá, os parafusos de alumínio que agarram a unidade de assistência à direção à caixa de direção, podem sofrer corrosão e partir, causando uma redução ou total falta de assistência à direção.

Isto pode acontecer nos modelos vendidos em 2016, pelo que serão 15 mil as unidades a recolher, 14.193 nos EUA, 843 no Canadá. A Tesla irá substituir os parafusos e os apoios ou mesmo toda a direção caso seja necessário, de forma gratuita.

