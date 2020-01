Tesla Model S envolvido em acidente com duas mortes

By José Manuel Costa on 3 Janeiro, 2020

A NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) está a investigar um acidente que envolveu um Tesla Model S.

Segundo os órgãos de comunicação social de Los Angeles, o Tesla Model S saiu da autoestrada, ignorou um sinal vermelho e acertou em cheio num Honda Civic. O homem e a mulher que seguiam no Civic foram declarados cadáveres no local, os ocupantes do Tesla foram levados para o hospital com ferimentos graves, mas sem correrem risco de morte.

Este é mais um acidente com modelos Tesla e com o Autopilot que a NHTSA está a investigar, embora neste caso nenhum dos investigadores tenha confirmado que o Autopilot estivesse ativo no momento do acidente.

No dia 7 de dezembro de 2019, um Tesla Model 3 de 2018 acertou num carro da Polícia estacionado, tendo o condutor dito que estava a circular com o Autopilot ligado e que estava a verificar o estado do cão que estava sentado no banco de trás. Veja o vídeo culpado no link abaixo.

https://www.nbclosangeles.com/news/local/gardena-crash-leaves-two-dead/2282461/

