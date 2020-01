Tesla vai fazer pequeno elétrico para a China

By José Manuel Costa on 20 Janeiro, 2020

O desenho mostra um pequeno Tesla para ser vendido na China, ao mesmo tempo que anuncia um centro de pesquisa e estilo na China.

O carro antecipado com este desenho destina-se ao mercado chinês e será o primeiro modelo a ser feito pelo novo centro de estilo e pesquisa da Tesla na China. O estilo é inspirado no Model 3 e foi revelado através da maior rede social da China, o WeChat. Curiosamente, o anúncio naquela rede social era uma oferta de trabalho para pessoal qualificado na área do estilo e desenvolvimento, alguns dos quais vão trabalhar nos modelos Tesla desenhados na China.

Recordamos que a marca norte americana construiu uma giga fábrica em Xangai, a primeira fora dos EUA. Tem uma capacidade de 500 mil unidades/ano e produz, para já, o Model 3, estando no futuro pronta para produzir o Model Y, um SUV de sete lugares mais compacto que o Model X.

Dez meses depois de ter sido iniciada a construção, a fábrica de Xangai já está em plena laboração e os primeiros carro já foram entregues aos clientes. De salientar que Elon Musk já tinha afirmado que a Tesla iria produzir um carro global na China, sendo que nestas palavras e naquilo que o CEO da casa americana disse em 2018, “teremos um carro compacto nos próximos cinco anos”, fica evidente que um carro mais acessível está a caminho.

