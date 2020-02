Toyota confirma novo B-SUV baseado no Yaris, a revelar em Genebra

By José Manuel Costa on 18 Fevereiro, 2020





Mais um SUV vai se juntar à gama da Toyota, desta feita um modelo que se vai encaixar abaixo do C-HR e tendo como base o novo Yaris.

Será revelado no dia 3 de março no Salão de Genebra, utilizará a mais recente evolução da mecânica híbrida, apresentada com o novo Yaris e terá tração integral, ao contrário do que é habitual no segmento B-SUV. A imagem que antevê o carro deixa claro isso mesmo. Não há mais detalhes sobre o carro, mas acredita-se que o desenho revelado o ano passado com o Yaris, pode se uma boa pista para o estilo do novo B-SUV da Toyota.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI