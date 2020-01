Toyota confirma novo SUV para o segmento B europeu

By José Manuel Costa on 14 Janeiro, 2020

O novo modelo terá como base a plataforma do novo Yaris, a GA-B (Toyota New Global Architecture), será fabricado lado a lado com o Yaris em França e terá, promete a Toyota, um estilo compacto, dinâmico e com personalidade.

Não há muitos detalhes, apenas a certeza que a Toyota vai entrar no segmento B-SUV com um carro baseado na plataforma GA-B. O nome, volume de produção, características e data de apresentação, serão comunicadas mais tarde, tendo a Toyota mostrado a alguns jornalistas um pequeno filme de 2 segundos com a silhueta do protótipo. Nesta apresentação, Matt Harrison, vice-presidente executivo da Toyota Motor Europe, afirmou que “este modelo irá adicionar mais sucesso à carreira do Yaris na Europa e acreditamos que ambos os modelos vão responsabilizar-se por 30% das vendas da Toyota no Velho Continente a partir até 2025. Não iremos levar muito tempo a revelar o estilo do carro e vão todos confirmar que este não é apenas um Yaris arregaçado, mas um B-SUV totalmente novo e distinto modelo com um estilo compacto, dinâmico e com personalidade.

