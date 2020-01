Toyota lança marca Kinto, focada nos serviços de mobilidade

By José Manuel Costa on 14 Janeiro, 2020

A Kinto é uma marca subsidiária da Toyota e tem como objetivo colocar a marca japonesa no caminho do desenvolvimento de soluções de mobilidade.

Esta nova divisão da Toyota será introduzida na Europa como parte do esforço que a casa japonesa está a fazer para mudar a face do seu negócio e orientar-se para os serviços de mobilidade, tirando partido de novas tecnologias como os automóveis conectados e sistemas autónomos.

Lançada no mesmo evento decorrido em Amsterdão onde foram anunciados o novo B-SUV e o Toyota RAV4 Hybrid Plug In, a marca Kinto, diz Matthew Harrison, vice presidente executivo da Toyota Motor Europe (TME) para as vendas que a Kinto “será uma marca que de forma consistente oferece uma excecional experiência ao consumidor, seja perto de casa, seja em viagem.”

A Kinto é uma espécie de guarda chuva que abraça uma série de serviços que vão sendo introduzidos em diversos mercados e cidades. Entre eles estão o Kinto One, sistema de leasing com todos os serviços incluídos, incluindo seguros e manutenção, num único pagamento mensal. O Kinto Flex irá oferecer outro tipo de financiamento, mais flexível. A Kinto terá serviço de partilha de veículos, com a atual marca da Toyota nessa área, a Yuko a receber uma nova denominação. Já a Kinto Joy será um serviço de “car pooling” que irá ligar pessoas que queiram partilhar o seu trajeto diário com outras pessoas.

Há mais serviços a serem ponderados para serem integrados na Kinto, incluindo o “car sharing”. Tudo terá acesso via uma aplicação de telemóvel com possibilidade de pagamentos na app. A Toyota, entretanto, vai aumentar o número de serviços de mobilidade que já oferece, com o foco na utilização dos dados recolhidos no veículo e na conectividade do mesmo. Está em estudo a forma de utilizar os futuros avanços na tecnologia de mobilidade autónoma para oferecer essa mobilidade como um serviço. Aqui entra em utilização o protótipo e-Palette que o AUTOMAIS já lhe mostrou, modelo autónomo que será utilizado durante os Jogos Olímpicos no Japão.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI