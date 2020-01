Toyota Yaris GR-4: aqui estão as fotos oficiais e todos os detalhes

By José Manuel Costa on 10 Janeiro, 2020

























A casa japonesa esteve em Portugal a finalizar os detalhes do novo carro que servirá de base para o novo WRC e para o futuro R5 da Toyota.

O segundo modelo desenvolvido pela Toyota Gazoo Racing, incorpora muita da tecnologia utilizada no Mundial de Ralis no Yaris WRC. Além de ser um carro de homologação, o Yaris GR-4 enquadra-se no desejo expresso por Akyo Toyoda, patrão da Toyota: “quero usar a Gazoo Racing como plataforma para criar carros cada vez melhores.”

A Toyota Gazoo Racing tem três patamares, que vão da GR Sport que cuida de fazer versões especiais com algum “picante” mesmo que seja só visual, a Gazoo Racing que se encarrega de modelos especiais como o Supra e a Toyota Gazoo Racing, que toma conta dos destinos da marca na competição, seja no Mundial de Ralis, Dakar, WEC ou outras participações. Ora, o mais recente membro da família GR é este Yaris GR-4.

Para a Toyota, este é o carro que servirá de base ao novo carro para o Mundial de Ralis, será a base das versões R5 que a Toyota Gazoo Racing irá construir – embora a marca não confirme isso, acredita que o GR4 será usado em competições locais como na África do Sul ou no Japão – e, claro, um veículo de imagem.

Para isso, o trabalho foi intenso, com muitas alterações face ao carro de base. A Toyota não autoriza a revelação de muitos detalhes que já conhecemos, mas há muitos reforços, mudanças de local de algumas peças e ancoramento de outras peças ao chassis. O motor, por exemplo, recuou 21 mm, o tejadilho ficou mais baixo 95 mm e as embaladeiras foram reforçadas.

Para a Toyota Gazoo Racing, o trabalho orientou-se no sentido de reduzir peso e aumentar performance, a facilidade de condução e o sistema de tração integral do Yaris GR-4. Já se sabe que o carro tem um motor de 1.6 litros com três cilindros, sobrealimentado, injeção direta e com muita tecnologia vinda da competição. A potência é de 270 CV e o binário mais de 300 Nm. Com o fim de homologar o carro do WRC, a carroçaria terá muitas peças em carbono reforçado com plástico (tejadilho), e em alumínio (capô, tampa da mala, painéis das portas). A caixa é uma unidade manual de seis velocidades.

Na suspensão, a utilização de tração integral forçou à construção de um complexo eixo traseiro que, pensando no Mundial de Ralis, é independente e de duplo triângulo sobreposto. A travagem foi altamente modificada com discos nos dois eixos, com discos ventilados com maxilas de 4 pistões na frente e discos ventilados na traseira, com maxilas de 2 pistões. O sistema de tração integral também é novo e pensado pela competição, utilizando diferenciais dianteiro e traseiros variáveis graças a uma embraiagem multidiscos, permitindo um controlo preciso da distribuição da potência entre os dois eixos. A velocidade máxima é de 230 km/h, escolhendo a Toyota dois tipos de pneus para o Yaris GR-4: Dunlop SP Sport MAXX050 e Michelin Pilot Sport 4S. O peso é de 1280 quilos, tendo o carro 3995 mm de comprimento, 1805 mm de largura e 1460 mm de altura, com as vias dianteira e traseira a terem 1530 mm. Ficam aqui as fotos no novo carro e o vídeo.

