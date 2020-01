Volkswagen ID4 SUV será revelado no Salão de Nova Iorque em abril

By José Manuel Costa on 23 Janeiro, 2020









O segundo modelo da família elétrica ID da VW está pronto e será revelado em abril em Nova Iorque.

O modelo já apareceu em muitas fotos, algumas onde o ID4 aparecia até com uma carroçaria do Opel Crossland X. Porém, o carro será fiel ao ID Crozz Concept que foi revelado, pela primeira vez, em 2017. O facto de ser apresentado em Nova Iorque não é inocente: o ID3 não terá expressão nos EUA, mas o ID4 é um SUV e será, assim, importante para o mercado norte americano. Naturalmente que no Velho Continente será importante, mas claro que o enorme mercado americano é sobejamente decisivo para o sucesso da sub-marca ID.

Vão existir duas versões do ID4 SUV: um SUV tradicional e uma versão coupé que poderão ser chamados ID4 e ID5. Este último será revelado mais tarde pela Volkswagen. Ambos os carros serão produzidos na Europa, nos EUA e na China, tornando-se num carro global e verdadeiramente importante para a expansão da gama elétrica.

O ID4 tem como base a plataforma MEB, tem 4625 mm de comprimento, 1891 mm de largura e 1609 mm de altura com 2773 mm entre os eixos. O que pode permitir a oferta de cinco ou sete lugares. Terá dois motores elétricos (um em cada eixo) com uma bateria de iões de lítio com 83 kWh de capacidade instalada entre os eixos. O motor da frente tem 105 CV, o traseiro tem 205 CV, oferecendo um valor combinado de 305 CV e 450 Nm de binário. A autonomia será de 500 km.

Recordamos que quando o ID Crozz foi revelado em 2017, Herbert Diess, CEO da VW, disse que “o mais tarde em 2020, temos como objetivo vender 100 mil unidades elétricas da VW por ano. Mas em 2025 queremos vender um milhão de veículos.”

