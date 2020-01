Volkswagen ID4 terá versão GTX desportiva e que será topo de gama

By José Manuel Costa on 31 Janeiro, 2020

O primeiro SUV elétrico da gama ID da Volkswagen terá uma versão mais desportiva que receberá o nome GTX.

Está confirmado que depois da revelação do ID4 no Salão de Nova Iorque, em abril, a versão mais desportiva e de topo que se vai chamar GTX vai ser lançado no final do ano. As letras GTX não são inéditas (a Renault já usou em alguns modelos), mas passam a indicar as variantes mais desportivas e de topo da gama ID, ou seja, equivalente às versões GTI.

Vão existir duas versões do SUV da marca ID: o ID4 “normal” e o ID5 que será um SUV Coupé. Ambos terão este nível GTX, mas o ID4 será o primeiro a recebe-lo. Isto porque os SUV são importantes para os mercados dos EUA e da China, ao libertarem maior margem de lucro. O ID3, pronto para começar a ser comercializado, também receberá a declinação GTX honrando a tradição da VW nos desportivos de bolso com o Golf GTI. Porém, isso só acontecerá só no final de 2020.

O ID4 está baseado na plataforma MEB, feita exclusivamente para modelos elétricos, utilizará dois motores elétricos (um em cada eixo) com uma potência combinada de 305 CV e 450 Nm de binário. O que permitirá graças à bateria de 83 kWh uma autonomia de 500 km. As versões GTX serão, naturalmente, mais potentes.

