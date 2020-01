Volkswagen oferece o e-up! mais barato a partir de 22.763€

By José Manuel Costa on 13 Janeiro, 2020









O renovado e-Up! é o modelo de entrada na gama elétrica da VW e está disponível em Portugal, devido aos benefícios fiscais, por 22.763 euros, mais barato que anteriormente.

Se o preço desce, a autonomia sobe e o e-up! chega, agora, aos 261 km (protocolo WLTP) graças a uma nova bateria de iões de lítio com 36,8 kWh. O motor elétrico passa a ter 82 CV e um binário de 212 Nm. Isto permite uma aceleração 0-100 km/h e uma velocidade máxima de 130 km/h.

Passa a oferecer três modos de condução e de recuperação de energia: de um lado três perfis de condução (Normal, Eco e Eco+), do outro, cinco níveis de regeneração e recuperação de energia (D, D1, D2, D3 e B). Graças á instalação da bateria entre os dois eixos, o carro tem um centro de gravidade baixo, o que assegura melhor comportamento.

O VW e-up! está equipado com vários sistemas de segurança, como o “lane assist”, por exemplo, contando no equipamento com ar condicionado automático e outros items como a navegação e a compatibilidade com Android Auto e Apple Carplay. Para carregar o e-up!, uma tomada doméstica leva 15 horas a carregar totalmente a bateria, numa “Wall Box” ou em estações de carregamento de 11 kW, 4 a 5 hotas, em carregamento rápido, menos de uma hora para 80% da carga.

Como referimos, o e-up! custa, agora, 22.763 euros, contra os 26.259 euros cobrados anteriormente.

