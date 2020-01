Volvo espera que venda de híbridos Plug In evite o pagamento de multas

By José Manuel Costa on 28 Janeiro, 2020

A casa sueca deseja que um quarto das suas vendas seja de modelos híbridos Plug In e assim seja possível cumprir as normas europeias sem pagar multas.

Este desejo não será fácil de alcançar já que para isso a Volvo teria de vender já este ano mais 15% de híbridos do que o fez em 2019, quando 10% das suas vendas (46 mil unidades) foram destes modelos. Tudo isto pressiona, bastante, a Volvo e a marca paladina da sustentabilidade está, agora, refém do sucesso dos SUV que representam mais de metade das suas vendas, mas cm motores convencionais e não híbridos, o que está a colocar a estratégia de eletrificação da Volvo em causa, estando muito atrasada em relação aos planos iniciais.

A situação é de tal ordem que algumas consultoras europeias colocam a Volvo na lista de construtores que vão acabar a pagar multas à União Europeia por violação do limite de CO2. Multas essas que podem ascender a um quarto da margem de lucro operacional anual.

“Não temos planos para pagar multas, pois queremos usar o nosso dinheiro para desenvolver o produto e não pagar a Bruxelas” disse Hakan Samuelsson, acreditando que os híbridos Plug In vão permitir evitar “pagar a Bruxelas”.

Recordamos que a Volvo tem como bitola a respeitar entre 111 e 112 gr/km de CO2 na sua frota, tendo em 2018 uma média de 129,5 gr/km. Ou seja, para não pagar multas teria de baixar muito, mas os observadores dizem que a Volvo não conseguirá baixar das 121 gr/km em 2021 o que vai gerar uma multa de 382 milhões de euros, segundo um relatório da PA Consulting Group citado pelo Automotive News Europe.

Aliás, esta mesma empresa de consultadoria refere que o União Europeia está a caminho de cobrar 14,5 mil milhões de euros em multas, com muitos construtores a estarem entre a espada e a parede: pagar multas ou produzir carros que ninguºem quer comprar?

