Volvo vai oferecer carros durante a final do Campeonato da NFL

By José Manuel Costa on 22 Janeiro, 2020





A promoção é muito simples: quem for até ao sítio de internet da Volvo, escolhe o seu modelo e personaliza-o e espera que no final do domingo do “Super Bowl” seja um dos contemplados.

A Volvo não vai pagar milhões por um anúncio durante o Super Bowl, mas vai instaurar o “Volvo Safety Sunday” que é muito simples: caso haja um “safety” aconteça no “Super Bowl”, a marca sueca oferecerá carros no valor de 1 milhão de dólares. Ora, o que é um “safety”?

Um “safety” pode acontecer quando um oponente com a posse da bola recebe a placagem dentro de sua “end zone” (ou área de pontuação), quando um oponente com a posse da bola sai de campo dentro da linha de sua própria “end zone”, quando

um jogador faz o “snap”, ou efetua um passe, ou sofre um “fumble” (perda da bola quando em poss dela) dentro de sua própria “end zone”, um oponente sofre o “fumble” dentro do campo e a bola acaba tocando no “pylon” (as estacas que determinam a área da “end zone”) de sua própria “end zone”, um oponente cai (ajoelha ou simplesmente cai) com a bola em sua própria “end zone” (um safety intencional), quando a equipa adversário tem um “punt” ou um pontape bloqueado e a bola saia em sua própria “end zone”, finalmente, quando a equipa adversária comete uma determinada falta na sua “end zone”.

Como referimos, basta ir ao sítio de internet dedicado da Volvo para esta iniciativa, construir o seu Volvo de sonho e esperar que haja um “safety” e que seja um dos vencedores. Não será fácil, pois em 53 edições da final do Campeonato de Futebol Americano, aconteceram, apenas, 9 “safety”. A probabilidade de acontecer um “safety” não é grande, mas é maior que ganhar a lotaria ou o Euromilhões. Serão 1 milhão de dólares em carros caso exista o tal “safety”.

