VW conforma ID4 como nome para o novo SUV elétrico

By José Manuel Costa on 4 Março, 2020

Está confirmado: o segundo modelo elétrico da Volkswagen feito com base na plataforma MEB do grupo Volkswagen será chamado de ID4.

O modelo terá a particularidade de ser o primeiro crossover elétrico e o primeiro modelo com base na MEB projetado para ser vendido globalmente, cm particular ênfase nos mercados norte americanos, europeu e chinês. Segundo a VW, o ID4 terá uma autonomia até 500 km, dependendo do tamanho de bateria escolhido e da configuração da motorização.

O ID4 terá, numa primeira fase, apenas tração traseira, sendo adicionada posteriormente uma versão de quatro rodas motrizes. Segundo a VW, o ID4 oferecerá um veículo espaçoso e luminoso, com superlativo espaço interior. A VW aproveitou a forma do carro para melhorar o banco traseiro, um dos pontos mais criticados por quem já experimentou o ID3.

Revelado o ano passado em Frankfurt, o ID4 tem uma forma mais tradicional que o ID Crozz de onde deriva. O carro estará à venda no final do ano.

