VW continua com problemas no ID.3 que ameaçam o lançamento no verão

By José Manuel Costa on 26 Fevereiro, 2020

Segundo notícia da revista alemã “Manager Magazin”, os problemas de “software” do novo ID.3 permanecem e a VW pode mesmo ter de adiar o lançamento do carro.

Os problemas, reportados como “massivos”, nascem da arquitetura base do software do ID.3, desenhado à pressa, segundo a mesma revista, citando especialistas da própria VW. Muitas das redes e sistemas do software não “falam” uns com os outros, levando a que hajam falhas constantes e mesmo situações em que o sistema se desliga. Segundo a publicação alemã, os condutores que estão a fazer os testes ao carro, encontram mais de 300 erros por dia no sistema.

A VW colocou mais de 10 mil pessoas a tentar resolver o problema, mas parece que a solução está longe de ser encontrada e pode haver um atraso no lançamento até 12 meses! Dizia Herbert Diess que o ID.3 era um carro tão importante para a Volkswagen como foram o Carocha e é o Golf neste momento, lembrando que o ID3 “irá levar a mobilidade elétrica do nicho para a produção em grande escala.”

Recordamos que já em janeiro, a mesma publicação alemã tinha noticiado que mais de 20 mil unidades do ID3 estavam guardadas em vários locais, sem a totalidade do software do carro, que estava a ser colocado manual por engenheiros informáticos. Sim, carro a carro! Ou seja, mais um custo enorme na produção do modelo que a VW quer vender a menos de 30 mil euros. Ou seja, perde dinheiro na produção e na venda e se não resolver a tempo os problemas, os custos serão ainda maiores, pois sem os modelos elétricos, a VW não vai conseguir cumprir as metas de emissões de CO2.

