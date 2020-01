VW diz adeus ao Carocha com vídeo emotivo

By José Manuel Costa on 2 Janeiro, 2020







Poucos são os carros que conseguem o estatuto de lenda e, sobretudo, conseguiram perpetuar-se no tempo. O Carocha foi um desses, mas como se diz “tudo tem um principio… e um fim.”

A última homenagem ao Volkswagen Carocha (Beetle), que acabou, mesmo, a sua produção, é feita pela própria VW através de um vídeo espetacular chamado “Last Mille” e que será estreado em televisão na cadeia norte americana ABC no programa “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2020”.

Feito com a ajuda da agência Johannes Leonardo e com a banda sonora interpretada pelo coro “Pro Musica Youth Chorus”, traça a história de um entusiasta do Carocha, desde a sua infância até à idade avançada, deixando claro que a sua vida foi influenciada pela presença do Carocha. Um vídeo que vale a pena ver.

