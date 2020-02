VW mostra a frente do novo Golf GTI que vai revelar em Genebra

By José Manuel Costa on 20 Fevereiro, 2020

Já estava confirmado e agora surge a primeira foto oficial do carro, um desenho que mostra como será a frente do GTI.

Será a oitava geração do desportivo, que recupera imagem conhecida como a fita em vermelho, a fonte da palavra GTI, enfim, tudo o que estamos habituados a ver. O para choques é novo, bem diferente do que o novo Golf tem, além da grelha em favo de mel. O resto será revelado mais para diante.

Sabe-se que terá o motor 2.0 litros TSI com 245 CV e 290 CV na forma Clubsport ou TCR. A caixa será uma unidade manual de 6 velocidades ou uma DSG de dupla embraiagem com sete marchas. O carro terá suspensão adaptativa. Como sucede no Golf “normal” o interior será totalmente digitalizado com dois ecrãs de 10,2 e 10 polegadas. O sistema semi-autónomo Travel Assist estará disponível para velocidade até 210 km/h.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI