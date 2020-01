Walter Rohrl escolhe os cinco melhores Porsche de ralis

By José Manuel Costa on 23 Janeiro, 2020













O piloto alemão, campeão do mundo com alguns dos mais excitantes carros de ralis, foi desafiado a escolher os melhores carros de ralis da Porsche.

Nessa lista encontramos em primeiro lugar o 911 GT3, tendo Rohrl pilotado o carro que pertence ao casal Ruben e Petra Zeltner. Um carro que foi muito bem sucedido nas mãos do piloto, ficando Walter Rohrl surpreendido como é que o casal se manteve unido ao fim de tantos anos a competir juntos. O alemão confessou que fez um rali com a esposa a seu lado e ia acabando em divórcio… O segundo carro desta lista é o espetacular Porsche 911 SC Safari, aquele carro de ralis que é mais conhecido e que competiu no Rali Safari.

O terceiro carro escolhido é o Porsche 924 Carrera GTS, que foi pilotado por Walter Rohrl no Campeonato Alemão de Ralis em 1981. O quarto carro para Rohrl foi o Porsche Cayenne S que disputou a Transsyberia entre Moscovo e a Mongólia. Finalmente, o quinto carro mda lista é o fantástico Porschev 953 que venceu o Dakar em 1984.

