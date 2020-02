Williams desenvolve bateria de 1000 kWh para camião de mina

By José Manuel Costa on 17 Fevereiro, 2020

A Williams Advanced Engineering (WAE) recebeu a encomenda da Anglo American, empresa de mineração, para desenvolver o maior sistema de pilha de combustível para aplicar a um camião de mina.

Será um trabalho de monta já que a WAE vai desenvolver o primeiro sistema de alta voltagem deste tipo para um camião de mina. Para se perceber o tamanho da tarefa, a bateria terá uma potência superior a 1000 kWh. O novo camião de mina terá uma pilha de combustível a hidrogénio com a referida bateria, sendo desejo da empresa mineira americana substituir todos os motores diesel da sua frota com esta solução.

A WAE vai fazer uma bateria que seja capaz de enfrentar as mais duras situações e condições, sendo que bateria e sistema será produzido nas instalações da WAE em Grove.

O teste a esta solução será feito na mina Sul Africana de Mogalakwena, com o sistema a usar travagem regenerativa, permitindo uma forte recuperação de energia quando em descida para a mina. Esta projeto faz parte do plano da Anglo American de reduzir as suas emissões em 30% até 2030.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI