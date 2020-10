Alieno Arcanum: mais de 5000 cavalos de pura loucura elétrica

By João Isaac on 12 Outubro, 2020























O Alieno Arcanum promete revolucionar o mundo dos hipercarros elétricos. Vem da Bulgária e pode dispor de até 24 motores para uma potência total superior aos 5000 cavalos. A Alieno promete apresentá-lo ao mundo já no início de 2021 e adianta que se trata do elétrico mais tecnologicamente avançado a nível global.

A Alieno vai disponibilizar várias versões do Arcanum, com o modelo de entrada, o RP2, a contar com 2610 cavalos e 4440 Nm. Seguem-se os RP3 e RP4, com 3481 cv/5910 Nm e 4351 cv/7400 Nm de binário, respetivamente. O topo de gama RP5 declara 5221 cavalos e 8880 Nm. A sua velocidade máxima são 488 km/h.

O Arcanum mede 5,24 metros de comprimento, 2,18 metros de largura e tem apenas 1,2 metros de altura. Será totalmente personalizável a gosto do cliente e a versão mais potente contará com um máximo de 6 motores elétricos por roda. Estará disponível em três versões, Street, Race ou Track e o condutor pode igualmente escolher se o quer com tração dianteira, traseira ou integral.

Graças à tecnologia de armazenamento de energia em supercondensadores, com capacidades de 60, 120 ou 180 kWh, a autonomia varia entre os 340 e os 1020 quilómetros. Quanto a possibilidades de carregamento, os números são também impressionantes. A Alieno diz que é possível carregar até 80% do nível através de um carregador de 2700 kW em pouco mais de três minutos. O ponto menos bom é, sem dúvida, o peso deste projeto búlgaro, um valor que pode chegar a 2,9 toneladas.

Se estiver interessado, fique a saber que já o pode encomendar. Prepare um valor entre os 750 mil e os 1,5 milhões de euros e espere entre 18 a 30 meses.

