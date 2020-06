Aqui está o Nissan Kicks, um B-SUV com tecnologia e-Power

By José Manuel Costa on 4 Junho, 2020













Dedicado a mercados asiáticos, o Kicks faz parte dos novos modelos da Nissan para a nova fase da marca japonesa.

Recorda-se das silhuetas que lhe mostrámos há uns dias, aquando da revelação do plano de corte de custos da Nissan? Estava lá o Kicks, um B-SUV desenhado pela Nissan para os mercados asiáticos, particularmente, à Tailândia. Porém, o Kicks enquadra-se na nova orientação da Nissan e como na Europa só vão caber SUV e crossover, este Kicks com a motorização e-Power pode ser desviado para o Velho Continente.

Diriam alguns que a febre dos SUV é exclusiva de Portugal e da Europa, mas não é verdade. Os SUV são piores que o SARS Cov-2 a espalhar-se pelo mundo e por isso mesmo, as marcas têm a necessidade de produzir modelos desta tipologia em todo o mundo.

A Nissan acaba de apresentar o Kicks, um B-SUV, para já reservado ao mercado tailandês. Isto apesar do carro já existir já na América do Sul, recebendo forte renovação para ser usado nos mercados asiáticos. O Kicks é um pouco maior que o Juke, o que permitiria ser vendido na Europa sem grandes problemas, até porque não tem motorização térmica, apenas o e-Power que está a caminho do Velho Continente.

O AUTOMAIS já teve a oportunidade de testar o sistema e-Power no Japão, em Tóquio, e as impressões da altura foram as melhores. O sistema funciona mais como um extensor de autonomia, pois o sistema elétrico tem um motor de combustão interna que funciona como gerador sem ligação às rodas. Ou seja, na realidade, é um carro elétrico apesar de ter um pequeno motor térmico debaixo do capô. Um bocadinho o mesmo que a Mazda vá fazer no MX-30.

Os modelos com esta tecnologia desapareceram do mercado europeu devido ao facto de emitirem CO2, mas na Ásia e particularmente no Japão, esta tecnologia é muito procurada. E, convenhamos, é uma excelente ideia, pois acaba a ansiedade da autonomia, não há a necessidade de passar a vida nos pontos de carregamento. Basta ir à bomba de gasolina, atestar o pequeno depósito e seguir, carregando a bateria em andamento. O lado menos positivo é que o pequeno motor térmico quase nunca se desliga e parece um cortador de relva.

Porém, o sistema funciona de forma perfeita e na condução é igual a um elétrico. Não há informações sobre as características técnicas do Kicks, mas se olharmos para o Note e-Power, debita 110 CV e 254 Nm de binário, com o motor térmico a debitar 78 CV (tem 1,2 litros de cilindrada) como gerador. O sistema e-Power fará a sua estreia no Qashqai e a Nissan quis afastar a possibilidade de trazer o Kicks para a Europa revelando esse dado. Mas o Kicks tem, mesmo, tudo para poder ser um sucesso no Velho Continente.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI