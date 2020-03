Audi e-Tron GT: saiba tudo sobre o rival do Porsche Taycan

By José Manuel Costa on 23 Março, 2020





O protótipo com que ilustramos este artigo será, porventura a melhor foto para ilustrar aquilo que será o novo e-Tron GT.

Entre a realidade e a fantasia, costuma haver uma boa diferença, mas neste caso nem por isso, pois a Audi recebeu tantos elogios ao carro que o modelo de série será muito semelhante. O protótipo foi apresentado no Salão de Los Angeles de 2018 e o modelo que será lançado dentro em breve será muito semelhante.

Luzes LED á frente e atrás, a grelha “singleframe” invertida, massivas cavas das rodas, linha de cintura baixa e superfície vidrada estreita e uma traseira musculada. O carro tem câmaras no lugar dos espelhos exteriores (embora em alguns países ainda tenha de ter espelhos físicos) e a traseira tem muitas semelhanças com o A7. Lá estará, também, um aileron traseiro ativo que ajuda na aerodinâmica geral do carro.

O interior será dominado pelos ecrãs de generosas dimensões, ausência quase total de botões físicos e uma arrumação típica da Audi. O espaço será generoso no banco traseiro e apesar do tejadilho a descer rumo à traseira, não haverá constrangimentos em termos de espaço para a cabeça. Pelo menos é o que a Audi reclama.

O Audi e-Tron GT terá um par de motores (um em cada eixo) com 590 CV e uma corrida dos 0-100 km/h em 3,5 segundos. Tem uma autonomia de 400 km graças a uma gigantesca bateria de 90 kWh, que pode ser recarregada em 20 minutos graças ao sistema de carregamento de 800 volts e carregador de 350 kWh. Torna-se, se for verdade, o carro mais rápido a recarregar, sendo que o sistema de regeneração consegue extrair da travagem nada menos de 265 kW. O e-Tron GT terá vários estágios de performance e autonomia entre “standard”, “long range” e variantes S e RS.

Ricais são o Porsche Taycan, Tesla Model S, Mercedes EQS e Jaguar XJ. Os preços ainda não são conhecidos, e a data de lançamento também não foi revelada, dependendo do Coronavírus. A sua revelação deverá ser feita pela internet.

