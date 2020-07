Audi revela E-Tron S e E-Tron S Sportback

By José Manuel Costa on 1 Julho, 2020





































Os dois modelos elétricos da Audi recebem reforço com as versões S, os primeiros veículos 100% elétricos desportivos.

Os novos E-Tron S e E-Tron S Sportback utilizam três motores elétricos, dois montados no eixo traseiro e um no eixo dianteiro. Contas feitas, são 503 CV e 973 Nm de binário. A Audi diz que estes são os primeiros automóveis 100% elétricos à venda no mercado com três motores elétricos. Mas os valores de potência máxima só são alcançados durante um máximo de oito segundos, ainda assim o suficiente para chegar dos 0-100 km/h em 4,5 segundos e oferecer uma velocidade máxima de 209 km/h.

Para alimentar os três motores, o E-Tron S e o E-Tron S Sportback utilizam uma bateria com 95 kWh que autoriza 91% (86 kWh) de utilização. Isto permite uma autonomia de 359 km para o E-Tron S e 363 km para o E-Tron S Sportback, de acordo com os testes preliminares debaixo do protocolo WLTP.

Para melhorar a eficiência, numa utilização normal funcionam apenas os motores traseiros, mas quando os modos de condução do “audi drive select” são acionados, nomeadamente, os mais desportivos, os três motores funcionam e nos tais oito segundos há 502 CV disponíveis. Cada motor traseiro liberta o seu binário e potência para a sua roda, através de uma transmissão de relação única, pelo que não há necessidade de diferencial mecânico.

Como o sistema de tração privilegia o eixo traseiro, ambos os modelos são capazes de fazer um pouco de “drift”, com o ESP selecionado para o modo “Sport” e o audi drive select estar no modo “dynamic”. A suspensão pneumática adaptativa S pode variar a distância ao solo em 76 mm, sendo que ambos os carros estão equipados com jantes de 21 polegadas e opcionais de 22. Os travões foram melhorados.

As cavas das rodas foram alargadas 50 mm, tornando o carro mais largo, os para choques estão mais agressivos, a grelha dianteira é específica desta versão, atrás existe um enorme difusor, as capas dos espelhos são cromadas e luzes LED com opcional do sistema LED Matrix. O interior está acabado com cores escuras, aplicação de couro nos bancos e outros locais do habitáculo, com acentos decorativos em carbono e em alumínio. O Audi E-Tron S e E-Tron S Sportback estarão disponíveis este verão.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI