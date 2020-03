Bentley Centanne Concept é a ideia da casa britânica para a mobilidade elétrica

By José Manuel Costa on 10 Março, 2020





























A mobilidade elétrica abre um leque de oportunidades para os designers lançarem-se fora dos cânones habituais e o Bentley Centanne é um deles.

Desenhado por Joseph Robinson, este protótipo de uma “shooting brake”, independente da Bentley, foi desenhado para ter motorização elétrica com motores elétricos nas rodas e uma adaptabilidade que lhe permite acolher uma série de modelos diferentes.

É um modelo modular que pode ser o que se quiser, de carrinha a berlina, crossover, SUV, enfim, o que se quiser. O interior segue a mesma orientação, podendo ser o que se quiser. Na forma de “shooting brake”, a traseira é translúcida, abre como uma concha e rem um banco em forma de C que permite ser uma zona de lazer.

A Bentley já anunciou que irá lançar o seu primeiro veículo elétrico no ano 2025. Resta saber que tipo de veículo será, mas este Centanne poderia ser um bom porto de partida.

