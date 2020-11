BMW desloca produção de motores de combustão para fora de Munique

By João Isaac on 19 Novembro, 2020

A BMW anunciou que vai deslocar a produção dos seus motores de combustão interna para o Reino Unido e Áustria fortalecendo a aposta na produção de motores elétricos na unidade de produção de Munique.

Assim, nessa histórica fábrica alemã, onde atualmente a BMW produz os seus motores de quatro, seis, oito e doze cilindros, passarão a ser produzidos exclusivamente motores elétricos, num investimento de rondará os 400 milhões de euros até 2026.

Segundo avança igualmente a marca bávara, cada uma das suas unidades de produção em território alemão produzirá pelo menos um modelo totalmente elétrico. Já a partir de 2021 sairão das linhas de produção modelos como o i4 e o iX, bem como as versões 100% elétricas do novo Série 7 e do futuro Série 5.

