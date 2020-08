BMW está a trabalhar num M5 100% elétrico que poderá ter mais de 1000 CV!!!

By José Manuel Costa on 11 Agosto, 2020

Não rasguem as vestes, não atirem cinzas para a cabeça, não preparem os ovos, nem se virem contra o mensageiro, mas a BMW está a trabalhar num M5 com motorização 100% elétrica!

O trabalho para a próxima geração do M5 já está em andamento e a BMW está a seguir a tática do tiro de sal grosso: disparou mobilidade elétrica que tanto pode ser híbrida, híbrida Plug In ou 100% elétrico, estando a decisão inclinada para o 100% elétrico que deverá aparecer no mercado só em 2024, cerca de um ano depois da revelação da nova geração do Série 5.

Ora, vamos lá: uma das opções é uma variante híbrida Plug In que combina o V8 turbo com três motores elétricos para oferecer 750 CV e 1000 Nm de binário. Esta poderá ser a definição base do M5, porque haverá uma outra versão, desta feita, 100% elétrica, já com a nova geração de baterias que oferecem 123 kWh de capacidade, arquitetura de 800 volts, que alimentam três motores elétricos (dois no eixo traseiro e um à frente) que oferecem 1000 CV. Será capaz de chegar dos 0 – 100 km/h em menos de 3 segundos e um autonomia de 700 km!

