BMW iX: saiba tudo aquilo que já conhecemos do modelo

By José Manuel Costa on 17 Março, 2020











Os nossos camaradas do sitio de internet Carscoops já sabem muita coisas sobre o iX e nós aqui deixamos tudo o que eles sabem e o que nós também já sabemos.

Conhecido antes como iNext, o novo SUV elétrico da BMW está a terminar os testes. Apesar da camuflagem, o desenho dos nossos camaradas do Carscoops mostram um carro ligeiramente diferente dos modelos atuais, com cavas das rodas musculadas, frente onde domina o duplo rim moderno e grande, os faróis rasgados, enfim, a linguagem de estilo dos novos BMW. Os vidros não têm moldura, os puxadores das portas estão dissimulados e a lateral do carro é muito limpa, sem grandes detalhes.

O interior não é conhecido, mas as imagens que publicamos deixam claro que tudo será controlado através dos generosos ecrãs virados para o ecrã. O volante tinha apenas dois braços, fundo cortado e muita cablagem à mostra. O carro terá condução autónoma de Nível 3.

A plataforma do iX será inovadora com uma técnica que permite ligar alumínio e aços de alta densidade através de cola quente que causa fricção e funde as duas ligas através do calor. O carro foi duramente testado para comprovar esta tecnologia, seja no deserto do Kalahari, seja no frio de Arjeplog, no Circulo Polar Ártico e até no Nurburgring.

Para mover o iX, lá estará a quinta geração do sistema eDrive, que no topo de gama terá qualquer coisa como 530 CV e uma bateria de alta densidade com 80 kWh, suficiente para uma autonomia de 640 km. Com a ajuda da tração integral, o carro chhegará dos 0-100 km/h em 4 segundos. Num carregador de 150 kWh, é possível recuperar 80% da carga em 35 minutos. O carro chegará ao mercado em 2021.

