Citroën levou o Ami até ao Milano Design City

By João Isaac on 15 Outubro, 2020









A Citroën levou o seu novo Ami ao evento Milano Design City, dedicado à cultura do design e inovação, e focado, igualmente, num planeamento inteligente dos espaços urbanos, na sustentabilidade e economia circular. O Ami – 100% ëlectric insere-se perfeitamente neste contexto graças às suas dimensões compactas, pensadas para a cidade, bem como ao seu design e abordagem gráfica extremamente originais.

O espaço da Citroën no evento foi desenhado em colaboração com o Departamento de Estilo da marca, com sede em Paris. O “Time to be my Ami” representa assim uma viagem ao mundo deste novo veículo puramente elétrico da marca do “double chevron”. A exposição carateriza-se pelos diversos produtos da coleção Lifestyle Ami mas em dimensões XXL, por oposição às dimensões compactas do Ami.

São disso exemplo o Ami em tamanho real exposto numa caixa de uma miniatura, bem como a enorme tomada de corrente e ficha de carregamento que destacam o facto do Ami poder ser carregado em apenas 3 horas numa tomada doméstica. O Ami promete revolucionar a mobilidade urbana zero emissões graças ao seu comprimento de apenas 2,4 metros, ao diâmetro de viragem de apenas 7 e ainda às extensas possibilidades de personalização.

