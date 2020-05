Divisão SVO da Jaguar Land Rover vai abraçar a eletrificação

By José Manuel Costa on 21 Maio, 2020

A divisão de veículos especiais (SVO) da Jaguar Land Rover (JLR) vai abraçar a eletrificação e lançar nos próximos anos o seu primeiro modelo totalmente elétrico.

Quem o explicou foi Michael van der Sande, o patrão da divisão SVO, em entrevista à revista britânica Auto Express. Deixou claro que o i-Pace não terá uma versão SVR, mesmo sendo o único modelo elétrico da Jaguar.

“Nós vamos desenvolver versões eletrificadas dos nossos carros, sejam eles totalmente elétricos ou eletrificados com sistema Plug In. O i-Pace não seguirá esse caminho, mas há muitas outras coisas em que estamos a trabalhar e das quais não posso falar. Mas posso dizer que está ligado ao facto de nos termos envolvido no eTrophy. A transferência de tecnologia e o que aprendemos com isso será aplicado ao carro ou carros que façamos, mas convirá dizer que não temos planos para fazer um i-Pace SVR.”

Claro que o responsável da SVO não iria dizer quais os modelos em que estão a trabalhar, mas num exercício de lógica é fácil perceber que se fala do futuro Jaguar XJ que será totalmente elétrico e das novas gerações de alguns modelos da Land Rover que serão híbridos.

Além disso, usando a mesma plataforma do XJ, o futuro SUV de grandes dimensões da Jaguar, o J-Pace, será totalmente elétrico e é um excelente candidato a receber o tratamento SVR.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI