DS promete gama totalmente eletrificada até 2025

By João Isaac on 19 Novembro, 2020

No seguimento dos recentes desenvolvimentos de que o Reino Unido pretende banir a venda de automóveis com motores de combustão já a partir de 2030, a DS Automobiles anunciou que terá a sua gama totalmente eletrificada já em 2025.

A marca francesa passará assim a comercializar exclusivamente viaturas eletrificadas, quer híbridos plug-in como o DS 7 Crossback E-Tense 4×4, quer modelos puramente elétricos como o mais pequeno DS 3 Crossback E-Tense. Em breve chega também ao mercado a berlina premium DS 9.

Segundo a marca do grupo PSA, são igualmente o único fabricante premium a cumprir a meta de emissões ambientais de até 95 g/km de CO2 estabelecida pela União Europeia.

