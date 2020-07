DS reclama ser a marca Premium líder em baixas emissões na Europa

By José Manuel Costa on 8 Julho, 2020

Segundo a DS, a sua estratégia de eletrificação estabelecida logo no nascimento em 2015, permite-lhe ser, hoje, a líder das marcas Premium multienergias com menores emissões de CO2.

Os modelos DS 3 Crossback e DS 7 Crossback estão disponíveis com versões eletrificadas desde 2019 e a berlina DS 9 está a chegar com uma gama de motores híbridos plug-in de 225 a 360 CV de potência. Por isso mesmo, na classificação das marcas Premium com oferta de multienergias, a DS é líder com uma média de 79,9 gr de CO2 por quilómetro: Diz a DS que nenhum outro fabricante Premium se encontra abaixo do patamar dos 110 g/km.

