E se o BMW M5 tivesse mais de 1000 CV?!

By José Manuel Costa on 2 Junho, 2020

Pode até ser um sonho de verão, mas andam por ai uns rumores que dizem o próximo M5 exibir uma variante elétrica com mais de 1000 CV!

Obviamente que é um rumor e que deve ser encarado como tal. Quem lançou o isco foi a revista britânica Car Magazine, dizendo que o próximo M5 que surgirá em 2024, sendo oferecido com duas motorizações muito diferentes: um modelo de base com um motor acoplado a um sistema híbrido Plug In, o mesmo que supostamente vai aparecer no X8M. Ou seja, será um V8 e entre um e dois motores elétricos acoplados a uma bateria de generosa capacidade e densidade, para ampla autonomia em modo elétrico e potencia suficiente para honrar o prefixo M. A potência rondara os 760 CV e os 998 Nm de binário.

A versão elétrica do M5 teria uma bateria de 135 kWh, tecnologia de 800 volts, semelhante á do Porsche Taycan. Esta bateria alimentaria três motores elétricos a debitar, cada um, 340 CV, um para as rodas da frente e dois para as rodas traseiras, formando um conjunto que, em teoria, terá uma potência de 1020 CV, capaz de atirar o M5 dos 0-100 km/h em 2,9 segundos, ou seja, 0,4 segundos mais rápido que o M5 Competition atual. A autonomia será de 700 km.

Lá está, estamos a falar de rumores, mas a divisão M, pela boca do seu CEO, Markus Flasch, disse que está a trabalhar em modelos M eletrificados. Será verdade?

