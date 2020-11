Elation Freedom: um supercarro elétrico americano que promete 2000 cavalos

By João Isaac on 19 Novembro, 2020









O segmento dos supercarros elétricos não para de crescer, pois são inúmeros os modelos que continuam a ser apresentados. Depois dos fantásticos Pininfarina Battista, Lotus Evija e Rimac C_Two, chega agora a vez de uma proposta oriunda dos Estados Unidos da América, o Elation Freedom.

De acordo com a marca, a versão base contará com uma bateria de 100 kWh e três motores elétricos, sendo que o cliente pode optar por uma configuração mais evoluída com bateria de 120 kWh e quatro motores. Este Freedom mais poderoso deverá ter uma potência máxima a rondar os 2000 cavalos e uma autonomia de cerca de 640 quilómetros. Já a versão base deverá ter cerca de 1435 cavalos.

O Freedom vai utilizar duas transmissões. No eixo dianteiro, utilizará uma de relação única e atrás uma de duas relações. Contará igualmente com uma geometria de suspensão inspirada na dos monolugares de Formula 1 e a estrutura que lhe servirá de base será produzida em fibra de carbono.

Os preços começam nos 2 milhões de dólares, cerca de 1,7 milhões de euros. No entanto, para quem preferir um Freedom menos limpo, a Elation também o comercializa equipado com um motor V10 5.2 litros. Este último custa 1,94 milhões de euros. Venha o elétrico, sempre fica mais barato.

