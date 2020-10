Está na estrada o projeto solidário da Porsche, o Taycan Electrotour

By João Isaac on 23 Outubro, 2020

Teve início na passada segunda-feira, dia 19 de outubro, a terceira e última etapa do projeto solidário Porsche SOMA, batizada como Taycan Electrotour. O objetivo desta ação é transformar os cerca de 4 mil quilómetros percorridos na Península Ibérica pelo 100% elétrico, durante dez dias, em quilogramas de alimentos.

As quatro toneladas de comida assim “convertida” poderá ser transformada em perto de 20 mil refeições graças ao contributo da Rede de Emergência Alimentar e à sua homónima espanhola. Nesta iniciativa estão também envolvidos todos os Centros Porsche de Portugal e Espanha, estando neles localizados os pontos de partida e chegada das diversas etapas do percurso.

A unidade do Taycan que vai percorrer toda a Península Ibérica possui uma decoração especial comemorativa e terá ao volante personalidades diferentes em cada fase do percurso. O consumo de energia total estimado é de 1244 kW. O Taycan e a caravana do Electrotour chegam hoje a Portugal e visitarão os centros Porsche de Braga, Porto, Leiria, Lisboa e Faro. Voltam a Espanha no próximo dia 27 rumando a Sevilha.

“Estou muito orgulhoso por, numa situação de emergência, termos sido capazes de por em marcha em tempo recorde o Porsche Compromisso Social. A Porsche é uma empresa comprometida com a sociedade e não podíamos ficar alheios às dificuldades que tantas pessoas estão a ter em consequência da crise provocada pela COVID-19. Na nossa empresa sempre tivemos muito presente o compromisso de devolver à sociedade parte do muito que recebemos dela”, afirma Tomás Villén, Diretor-Geral da marca na Península Ibérica.

