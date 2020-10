Estas são as principais diferenças entre veículos elétricos e a combustão

By João Isaac on 14 Outubro, 2020

A principal diferença entre um veículo puramente elétrico e um a combustão é a fonte de energia. Os últimos recorrem a combustíveis fósseis como fonte enquanto os elétricos são alimentados a eletricidade e assim a forma de abastecer terá, obviamente, de ser distinta para ambas as motorizações. Assim, à parte de pequenas ou maiores diferenças estéticas que possam existir entre uns e outros, aquilo que mais os distingue não está à vista, a mecânica.

Os principais componentes e características de um veículo 100% elétrico são: a bateria, onde é armazenada a energia elétrica e cuja capacidade, em kWh, determina a autonomia do veículo; o carregamento elétrico, processo que pode ser feito através de uma tomada doméstica ou de postos de carregamento específicos e com maiores potências que reduzem assim o tempo necessário para repor o nível de carga da bateria; o motor elétrico, que transforma a energia elétrica recebida da bateria em energia mecânica que chegará às rodas; a travagem regenerativa, sistema que permite transformar a energia cinética das rodas em energia elétrica, recuperando-a e encaminhando-a para a bateria.

Para além da menor pegada ambiental resultante da sua utilização, também a manutenção de um veículo elétrico é mais simples e, consequentemente, mais barata. Graças a uma construção inteligente, com recurso a um muito menor número de peças móveis, e também à presença da travagem regenerativa que poupa, por exemplo, os travões mecânicos, a sua manutenção é incomparável à de um veículo equipado com motor de combustão.

O componente, usualmente, mais caro de um elétrico é a bateria. A sua substituição pode custar alguns milhares de euros mas não é uma situação comum, sendo expectável que a sua vida útil supere os 10 anos. Ainda assim, quando é necessária alguma intervenção, pode também ser feita a substituição de alguns módulos da bateria e não a sua totalidade, reduzindo o custo associado.

