Estes são os 6 fatores que mais influenciam a autonomia segundo a Hyundai

By João Isaac on 4 Setembro, 2020

Apesar de todos os recentes avanços no que diz respeito à tecnologia das baterias dos automóveis elétricos, bem como das cada vez mais rápidas possibilidades de carregamento, a autonomia continua ainda a ser uma das principais preocupações para os clientes que querem adquirir um veículo 100% elétrico. Com essa preocupação em mente, a Hyundai decidiu divulgar uma lista dos principais fatores que influenciam a autonomia.

Temperaturas extremas

Os condutores de veículos elétricos devem evitar, sempre que possível, expô-lo a temperaturas exageradamente altas ou baixas. O automóvel deverá ser estacionado em locais que o protejam da exposição direta ao sol ou à neve.

Carregamento

A bateria deverá ser carregada até atingidos os 80% do nível de carga, evitando, posteriormente, que esta se descarregue por completo. Se não o puder evitar, esse comportamento contribui para uma maior degradação da bateria. É também aconselhável a utilização dos postos de carregamento normais, recorrendo apenas pontualmente aos rápidos, preservando a vida útil da bateria.

Vida útil

Com o passar o tempo acentua-se o desgaste da bateria. Quando o veículo é novo, a autonomia real é superior àquela disponível após alguns anos de utilização e ciclos de carregamento.

Estilo de condução

O estilo de condução adotado influencia claramente a autonomia. As velocidades elevadas, por exemplo, requerem uma maior quantidade de energia acumulada na bateria, acelerando a descida do nível de carga. Acelerações repentinas são também desaconselhadas, tal como num carro com motor térmico.

Trajeto

A autonomia varia de acordo com a exigência do percurso. Trajetos com muitas subidas vão exigir um maior esforço do propulsor elétrico e este, por sua vez, uma maior quantidade de energia da bateria.

Equipamento e acessórios

A utilização do ar condicionado, do cruise control e modos de condução menos ecológicos contribuem igualmente para a diminuição da autonomia total do veículo.

