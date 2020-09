Ford afina novo Mustang Mach-E ao gosto do cliente europeu

By João Isaac on 17 Setembro, 2020

A equipa de engenharia da Ford responsável pelo desenvolvimento do novo Mustang Mach-E trabalhou exaustivamente para que a experiência de condução do novo 100% elétrico da oval azul estivesse à altura do seu mítico nome e daquilo que o cliente espera, a nível global.

No entanto, no que diz respeito ao cliente europeu, ninguém melhor que a equipa das instalações da Ford de Lommel, na Bélgica, para entender as suas necessidades e exigências. Assim, o Mach-E foi aqui afinado a nível de suspensão, direção, motor e tecnologia de assistência à condução com eles em mente.

“Graças à atual tecnologia, podemos afinar virtualmente os nossos veículos de forma a que os primeiros protótipos estejam já muito perto do pretendido. No entanto, os últimos e críticos 10% do desenvolvimento só podem ser realizados em condições reais de utilização, em estrada”, refere Geert Van Noyen, Vehicle Dynamics Manager, Ford of Europe.

“A evoluída e equilibrada plataforma do novo Ford Mustang Mach-E permitiu que o afinássemos de forma a oferecer uma experiência de condução envolvente, seja numa estrada montanhosa da Noruega, numa autoestrada alemã ou numa típica estrada secundária britânica”, continua Van Noyen. Características essenciais para esse dinamismo são os potentes motores elétricos e a colocação central da bateria, proporcionando um baixo centro de gravidade.

O centro de testes de Lommel, com mais de 100 quilómetros, recria várias estradas e pisos tipicamente europeus, região onde as estradas mais sinuosas e limites de velocidade superiores requerem um trabalho especial de desenvolvimento.

