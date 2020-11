Ford apresenta Transit totalmente elétrica. Chega em 2022

By João Isaac on 13 Novembro, 2020







A Ford revelou a E-Transit, a versão puramente elétrica da carrinha de carga mais vendida no mundo. A Transit é já um ícone no mundo dos veículos de mercadorias, estando em produção há 55 anos. A nova versão 100% elétrica destinada ao mercado europeu será produzida numa linha dedicada na fábrica de Otosan Kocaeli, na Turquia, juntamente com a versão Custom Plug-In Hybrid.

A nova Transit com circulação de zero emissões tem uma bateria de 67 kWh para uma autonomia estimada de 350 quilómetros segundo o ciclo WLTP. Estão disponíveis vários modos de condução, sendo que o Eco, focado na máxima eficiência, limita a velocidade máxima e otimiza o consumo de energia para beneficiar a autonomia. O motor tem 269 cavalos e 430 Nm de binário.

Segundo a Ford, a E-Tranist pode ajudar as empresas a conseguirem uma redução com custos de manutenção que pode chegar aos 40% quando comparada com versões com motor de combustão. Está equipada com carregador de bordo de 11,3 kW e a sua bateria pode ser totalmente carregada em pouco mais de 8 horas. Recorrendo a um carregador rápido DC de 115 kW, o nível de carga da bateria sobe de 15 a 80% em 34 minutos.

Na Europa estará disponível em 25 configurações diferentes, com diferentes opções de cabina e carroçaria, comprimento e altura. Chega aos principais mercados no início de 2022.

