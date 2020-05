Hyundai 45, o crossover elétrico da casa coreana revela-se nos testes do Nurburgring

By José Manuel Costa on 13 Maio, 2020









O modelo inspirado nos Hyundai dos anos 70 é um crossover elétrico do segmento C que vai estar disponível em 2021.

O primeiro modelo elétrico da Hyundai chama-se 45 e foi apanhado no Nurburgring em testes com reduzida camuflagem, o que deixou perceber como será o modelo que será rival do Tesla Model Y e do Ford Mustang Mach-E. O carro surgiu no Salão de Frankfurt na forma de protótipo com um estilo totalmente diferente do habitual para a marca. O modelo apanhado na Alemanha, apesar da tradicional camuflagem usada por todos os construtores, deixa perceber que o carro de série está perto do protótipo no que toca ao capô em forma de cunha, às rodas nos cantos do carro e o óculo traseiro muito inclinado. Os outros detalhes do protótipo desapareceram no carro de série.

Está mais perto do chão que um SUV e as proporções colocam-no entre os modelos do segmento C. O nome 45 é uma referência ao numero de anos que passaram desde a produção do primeiro carro da Hyundai, o Pony, modelo que foi antecipado por um coupé estilizado, desenhado por Giorgetto Giugiaro. E a inspiração para o estilo vem desse carro e do avião Hyundai dos anos 20 do século passado.

Mas há mais: o nome 45 reflete o ângulo de 45 graus do para brisas e do óculo traseiro, uma tipologia retirada do protótipo de 1974. Veremos se o carro de série continuará assim.

