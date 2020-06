Hyundai aposta forte na mobilidade sustentável com projeto “Blue Hyundai”

By José Manuel Costa on 8 Junho, 2020

Chama-se “Blue. The future is Hyundai” e é um inovador projeto na área da mobilidade sustentável, um compromisso da marca coreana com o futuro mais limpo, que funciona numa perspetiva de 360 graus, tocando várias áreas muito interessantes.

Uma das componentes mais interessantes e inovadoras é uma plataforma digital chamada Blue Academy, que tem como objetivo educar o consumidor para a eco-mobilidade e esclarecer as dúvidas sobre este tema.

Sem surpresa, a Hyundai Portugal escolheu o dia 5 de julho – Dia Mundial do Ambiente – para apresentar esta abordagem 360 graus à mobilidade sustentável, o “Blue. The Future is Hyundai”. E aqui abrimos um parêntesis para saudar o trabalho que a Hyundai Portugal tem vindo a fazer nesta área, aproveitando o facto da Hyundai ser uma marca que oferece um modelo com três motorizações ecológicas – o Ioniq tem motorização híbrida, híbrida Plug In e 100% elétrica – uma gama SUV com duas propostas defensoras do ambiente – Kauai Hybrid e Kauai Electric, um híbrido e um 100% elétrico – e um modelo com a motorização do futuro – Hyundai Nexo com pilha de combustível a hidrogénio – para lá dos híbridos suaves com tecnologia 48 volts.

Fechado este parêntesis que julgamos inteiramente justificado no elogio à casa sul coreana, voltemos ao projeto da Hyundai Portugal. Como referimos, uma das peças fundamentais do projeto é a Blue Academy. E o que é esta academia?

É um espaço digital onde todas as perguntas sobre Eco Mobilidade têm uma resposta e que pretende ser a primeira fonte de informação para todos os clientes que pensam comprar um automóvel eletrificado.

Neste espaço, para além de informação sobre as várias tecnologias e diferenças entre si, os consumidores poderão também encontrar simuladores que lhe permitirão saber qual a solução de mobilidade mais adequada para o seu tipo de utilização, simuladores de tempos de carregamento e até de poupança, onde poderão calcular quanto irão poupar na realidade ao utilizar uma viatura com tecnologia eletrificada.

A plataforma Blue Acedemy pretende também esclarecer todas as dúvidas relacionadas com o carregamento das viaturas elétricas, rede de carregamento, legislação em vigor e incentivos à compra. Em resumo, responder tudo o que o cliente precisa de saber antes de comprar um carro elétrico e durante a sua utilização.

Para erigir esta plataforma, a Hyundai Portugal contou com vários parceiros (EDP, Galp, Mobie e UVE [Associação Utilizadores de Veículos Elétricos], ABAE [Associação da Bandeira Azul da Europa], Cetelem e Universidade de Coimbra), por forma a informar, educar e permitir que quem deseje seguir a mobilidade sustentável tome uma decisão educada sobre o assunto.

Além de tudo isto, a Hyundai Portugal vai elevar a cabo outras iniciativas nesta área, nomeadamente eventos e conferências, através de uma agenda que estará publicitada no portal Blue Academy e uma “newsletter” chamada… Blue. Claro está que paralelamente a esta ação de formação online, a Hyundai Portugal oferecerá vantagens e propostas comerciais específicas sobre a sua gama de produtos ecológicos.

Durante a apresentação do projeto, Ricardo Lopes, o COO da Hyundai Portugal, referiu que “na Hyundai não esperamos pelo futuro, construímo-lo aqui e agora! E, por isso, queremos partilhar com a sociedade tudo o que sabemos sobre Eco Mobilidade e que é o resultado de um longo caminho de pesquisa, experiência e inovação. Há mais de 20 anos que a Hyundai investe nesta área e, por isso, podemos hoje dizer que somos líderes na Eco Mobilidade ao sermos os únicos a disponibilizar cinco tipos de motorizações eletrificadas (híbrido 48 volts, híbrido, híbrido Plug In, 100% elétrico e hidrogénio). Fomos pioneiros no desenvolvimento da tecnologia e queremos ser pioneiros também ao liderar este movimento junto da sociedade. Este projeto é, antes de mais, um compromisso que assumimos para a formação do público em geral para a mobilidade sustentável. Enquanto líderes, acreditamos que é um papel que nos cabe assumir.”

Pode aceder á Blue Academy, clicando em https://blueacademy.hyundai.pt.

