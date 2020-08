Hyundai Kauai EV Premium – Ensaio Teste

Exterior (8/10) O Kauai é assumidamente um dos crossovers urbanos de design mais irreverente do segmento, principalmente graças ao elevado contraste conseguido pelos extensos frisos plásticos que protegem a carroçaria, mas também pela iluminação, dianteira e traseira, com grupos óticos separados. No caso deste Electric, destaca-se uma redesenhada secção dianteira, sem grelhas, com aerodinâmica apurada, e onde se encontram as tomadas para carregamento da bateria. As jantes são de 17 polegadas, com desenho específico e quase completamente fechadas, beneficiando igualmente a eficiência ao furar o ar.

Interior (7/10) O habitáculo do Kauai é um sítio muito agradável para se estar, mas o desenho do tablier, embora apelativo e bem conseguido, não tem o arrojo do exterior. Os materiais aplicados são predominantemente rijos, excepto no painel frontal do tablier e na zona intermédia dos forros das portas, aqui mais agradáveis ao toque. Ainda assim, no que diz respeito a qualidade de construção, não há falhas a apontar.

O painel de instrumentos é muito completo, com informação de leitura fácil referente à energia consumida e regenerada e ao centro do tablier, como é hábito nos modelos da Hyundai, está colocado o display tátil de 8 polegadas do infotainment, um dos sistemas mais agradáveis de utilizar do segmento, com bom grafismo e sem dispensar os botões físicos de atalho para os vários menus.

O espaço no banco traseiro é o adequado para dois passageiros de estatura média, com centímetros livres suficientes para a cabeça e pernas. No entanto, a pouca altura entre o piso do Kauai e o assento do banco obriga-nos a viajar com as pernas ligeiramente dobradas. Se for necessário transportar uma terceira pessoa no lugar central, embora possível, aconselha-se que o trajeto seja curto. A bagageira conta com 332 litros de capacidade.